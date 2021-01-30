اللجنة الطبية لكأس العالم لليد: إجراء 260 تحليل "PCR" لفيروس كورونا الجمعة

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 46 فردًا من الوفود المشاركة في البطولة خلال فعاليات مباريات أمس الجمعة، وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدًا أن جميعهم بحالة صحية جيدة، مشيرًا إلى استمرار تقديم الخدمة الطبية داخل الفقاعة الطبية "full Bubble" للفرق والوفود المشاركة من منتخبات (الدنمارك، أسبانيا، السويد، فرنسا)، واللجان المنظمة حتى الانتهاء من كافة فعاليات البطولة.

يأتي ذلك في إطار العمل بخطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 حتى 31 من شهر يناير الجاري، حرصًا على الصحة العامة لضيوف مصر، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم إجراء الإسعافات الأولية لـ 4 من أعضاء المنتخبات على أرض الملعب وحالتهم الصحية جيدة، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 12 فردًا من المشاركين في البطولة وأعضاء اللجان المنظمة، وذلك من خلال العيادات المتنقلة المتمركزة بمحيط الاستادات الرياضية، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 30 فردًا من المشاركين في البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، وذلك من خلال العيادات المتواجدة داخل فنادق الإقامة، حيث تم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا وتنوعت بين أدوية (ضغط، سكر) وأدوية طواريء، ومسكنات، وأدوية أخرى متنوعة.

وتابع المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم إجراء 267 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية لأعضاء الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، حرصًا على صحتهم.

وأكد "مجاهد" أن جميع الوفود وأعضاء المنتخبات التي أنهت جولاتها في البطولة وهم 28 منتخبًا غادورا مصر إلى بلادهم سالمين وبصحة جيدة، من ضمن الـ32 منتخب المشاركين في البطولة من مختلف دول العالم، لافتًا إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 4000 فردًا داخل الفقاعة الطبية "full Bubble" ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار، ومتابعة التزام جميع المشاركين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد منذ بداية البطولة حرصًا على صحة وسلامة جميع ضيوف مصر الكرام.

وأشار "مجاهد" إلى أن مصر تلقت إشادات عديدة من الوفود المشاركة في البطولة من مختلف دول العالم بنظام الفقاعة الطبية "full Bubble" الذي تم تطبيقه منذ بدء استقبال الوفود والخدمة الطبية التي يتم تقديمها للوفود بالإضافة إلى التشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وذكر المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أن فرق المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان تقوم بتقديم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين في البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب.

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