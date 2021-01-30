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رجل أعمال روسي يزعم أنه المالك الحقيقي لـ"قصر بوتين"

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رجل أعمال روسي يزعم أنه المالك الحقيقي لـ"قصر بوتين" رجل أعمال روسي يزعم أنه المالك الحقيقي لـ"قصر بوتين"

مصراوي Masrawy

06:02 م السبت 30 يناير 2021

موسكو - (د ب أ)

بعد ما يقرب من أسبوعين من بث مقطع لما يعرف بقصر بوتين، وهو المقطع الذى يزعم بأنه كشف عن قصر ضخم مطل على البحر الأسود للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن رجل أنه المالك الحقيقي للقصر.

وقال رجل الأعمال الروسي أركادي روتنبرج إن "القصر" الذي يظهر في الفيديو الذي شوهد ملايين المرات على موقع يوتيوب ملك له.

وذكر لقناة ماش تيليجرام اليوم السبت "الآن لم يعد ذلك سرا".

وروتنبرج صديق مقرب وشريك سابق في الجودو للرئيس فلاديمير بوتين. ويعتبر الرجل البالغ 69 عامًا، أحد أغنى الأغنياء في . كما أنه مدرج على قائمة الروس الذين فرض الغرب عليهم عقوبات في أعقاب الحرب في شرق أوكرانيا.

ونفى بوتين يوم الاثنين الماضي أن تكون الممتلكات خاصة به أو لأقاربه المقربين. وقال الكرملين بعدها بيوم إن رواد أعمال لم يتم الكشف عن هويتهم يمتلكون العقار.

وقال روتنبرج عن القصر على تطبيق تيليجرام "هذه هدية من السماء. المكان جميل".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن المكتب الصحفي لروتنبرج قوله إن العمل جار حاليا لبناء فندق في الموقع أيضا.

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