ما الاتهامات الموجهة إلى "هيثم كامل أبو علي" في واقعة مقتل "مُهندسة البحر الأحمر"؟

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

أحالت النيابة العامة، المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات، لتسببه في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق - مُهندسة ديكور - بالخطأ في البحر الأحمر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، وفق بيان صادر عنها اليوم السبت، الاتهامات التالية.

- إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

- تسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق.

وذكرت النيابة في بيان اليوم السبت، أن المتهم قتل المجني عليها، حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.