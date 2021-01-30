محافظ دمياط: تأهيل وتبطين 7 ترع بتكلفة 99 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تنفيذ أعمال تبطين وتأهيل ٥ ترع بمراكز المحافظة، بطول ٢٧.٧ كيلو متر طولي بتكلفة قدرها ٩٠ مليون جنيه، فضلاً عن بدء إجراءات ترسية ترعتين بطول ٣ كيلو متر بتكلفة قدرها ٩ مليون جنيه.

وأوضحت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الترع الجاري تنفيذ هذه الأعمال بها والتي تجرة من خلال مديرية الموارد المائية والري هي "ترعة البنك" بطول ٥.٥ كيلو مترات بمركز كفر سعد، و"ترعة شلبى" بطول ٣.١٧ كيلو مترات.

وتضم القائمة أيضا "ترعة الطابية" (ترعة حلاوة) بطول ٤.٨ كيلو مترات بمركز كفر البطيخ، و"ترعة زغلولة" وفرع واحد زغلولة بطول ٦.٥ كيلو مترات، بمركز فارسكور وأخيراً "ترعة السنانية" بطول ٥.٨ كيلو مترات بمركز دمياط.

وأكدت أنه وفقا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والمقرر تنفيذها بمركز كفر سعد، ومن المقرر أن يجرى تنفيذ أعمال التأهيل لنحو ٨ ترع بقرى المركز بتكلفة مبدئية ١٤٠ مليون جنيه.

وأكدت مديرية الموارد المائية والري، أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ أعمال هذا المشروع، لتوفير المياه ورفع كفاءة شبكة الترع لخدمة المزارعين والمساهمة في تطوير الريف المصري.