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يتابع مشروعات إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية على مستوى الجمهورية

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السيسي يتابع مشروعات إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية على مستوى الجمهورية يتابع مشروعات إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية على مستوى الجمهورية

مصراوي Masrawy

05:41 م السبت 30 يناير 2021

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً انشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية.

وعرض وزير التعليم العالي، ما تم من البدء في أعمال البناء والتشييد لمشروعات الجامعات على مستوى الجمهورية، موضحًا منهجية النطاق الجغرافي والبرامج الدراسية المخطط تقديمها من خلال تلك الجامعات وارتباطها باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

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مصراوي Masrawy

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