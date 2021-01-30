أخبار عاجلة

بريطانيا.. جهود لمنع تفشي سلالات كورونا -
521 وفاة و16714 إصابة جديدة بكورونا في روسيا -
شاهد.. ارتفاع منسوب المياه بشوارع تبوك يستنفر الجهات الحكومية -
رئيس ديوان المحاسبة يبحث سبل تعزيز التعاون مع مدير "الخطوط السعودية" -
"سعود الطبية" تُنهي قوائم انتظار تقويم الأسنان 2020 -
مشاهد مثيرة جواً.. قصة تسمية "قارة الحيران" وأسرار المذيّلات والمدافن -
تقرير: خطأ ارتكبته "الصحة البريطانية" وراء ظهور سلالة كورونا الجديدة -
"محافظ العرضيات" يبحث مع رؤساء المراكز تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"المشيخي" يتفقد جوازات مكة ومركز اللجان الإدارية الموسمية بالتنعيم -
مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة الناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

يوجّه بتركيز الدراسة في الجامعات الجديدة على التخصصات المتطورة

Print
السيسي يوجّه بتركيز الدراسة في الجامعات الجديدة على التخصصات المتطورة يوجّه بتركيز الدراسة في الجامعات الجديدة على التخصصات المتطورة

مصراوي Masrawy

05:40 م السبت 30 يناير 2021

(مصراوي):

وجّه الرئيس عبدالفتاح ، بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، أخذًا في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في ، وما تتطلبه من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظة في الجمهورية، موجهًا بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسيًا للالتحاق بكافة كليات تلك الجامعات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً انشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية.

كما عرض عبدالغفار في ذات السياق ما تم من البدء في أعمال البناء والتشييد لمشروعات الجامعات على مستوى الجمهورية، موضحًا منهجية النطاق الجغرافي والبرامج الدراسية المخطط تقديمها من خلال تلك الجامعات وارتباطها باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

السيسي: الأخوة الإنسانية قيمة مهمة نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى

السيسي: الأخوة الإنسانية قيمة مهمة نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى

شبكة عيون الإخبارية