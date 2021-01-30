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يستعرض جهود البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي

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السيسي يستعرض جهود البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي يستعرض جهود البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي

مصراوي Masrawy

05:35 م السبت 30 يناير 2021

(مصراوي):

وجّه الرئيس عبدالفتاح ، بمواصلة تطبيق الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، خاصةً فيما يتعلق باحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار نشاط منظومة العمل المصرفي والنقدي.

واستعرض محافظ البنك المركزي مبادرات دعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات ، بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز تلك الأوضاع والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية.

كما عرض عامر جهود الجهاز المصرفي من أجل المشاركة في التنمية الاقتصادية، فضلًا عن حوكمة الأداء المصرفي ورفع مستويات الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل تكلفتها من خلال المدفوعات الإلكترونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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