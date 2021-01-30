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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

واصلت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية المهمة التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم للقيام بأعمالها بمجمع مواقف المنيب والمناطق المحيطة به باعتباره من أهم مواقف النقل الجماعي بمحافظة الجيزة، لما يحتويه من خطوط مواصلات جماعية وكثافة عددية من المستخدمين يوميًا.

يأتي ذلك استمرارًا للحملة المكثفة التي تقوم بها القوات المسلحة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

كما شملت أعمال التطهير والتعقيم مجمع ميناء القاهرة البرى "بالترجمان" ومحطة ركاب النقل الجماعي "بالقللي" باعتبارهما مقصدًا رئيسيًا لكثير من المسافرين بشكل مستمر، حيث تم تطهير وتعقيم أماكن انتظار الركاب والممرات الداخلية والعديد من المباني، فضلاً عن تطهير عدد من الأتوبيسات التي يستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، لضمان سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، كما تم تطهير محطتي مترو جمال عبدالناصر وأحمد عرابي، من خلال أطقم التطهير المحمولة.

وفي نطاق المنطقة المركزية العسكرية، كثفت عناصر القوات المسلحة توزيع الماسكات الطبية في الميادين والمناطق الحيوية في أوقات ذروة تحرك المواطنين لضمان توزيع أكبر كمية ممكنة من الماسكات، فضلًا عن فتح عدد من النقاط التي تقدم الخدمات الطبية كقياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم، للاطمئنان على صحة المواطنين وحثهم على البعد عن التزاحم واتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية بعدد من المحافظات التي تقع في نطاقها، إضافة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصري العظيم.