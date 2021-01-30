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"قاد تحت تأثير المخدر".. إحالة المتهم بقتل سيدة بالخطأ بالبحر الأحمر للمحاكمة

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"قاد تحت تأثير المخدر".. إحالة المتهم بقتل سيدة بالخطأ بالبحر الأحمر للمحاكمة "قاد تحت تأثير المخدر".. إحالة المتهم بقتل سيدة بالخطأ بالبحر الأحمر للمحاكمة

مصراوي Masrawy

05:24 م السبت 30 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

أحالت النيابة العامة، المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق، خلال قيادة السيارة في البحر الأحمر.

وذكرت النيابة في بيان اليوم السبت، أن المتهم قتل المجني عليها حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.

وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة "النيابة العامة" لموقع الحادث، وما ورد بتقرير "قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة"، وما ثبت من تقرير "مستشفى الغردقة العام"، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث.

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