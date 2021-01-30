صور.. ضبط مخزن أدوية غير مُرخص في المنيا

مصراوي Masrawy
05:44 م السبت 30 يناير 2021
المنيا - محمد النادي:
ضبطت مديرية الصحة في محافظة المنيا مخزنًا للأدوية غير مُرخص، وذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع إدارة الصيادلة ومباحث التموين، والتفتيش الصيدلي، والجهات المعنية؛ بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم السبت، إنه جرى تشميع المخزن المخالف، بالإضافة للتحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالفة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن.
مشيرًا إلى استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات بصفة دورية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف النادي، أن الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بتكثيف الحملات الرقابية على كافة قطاعات المنظومة الصحية، والعمل على رصد المخالفات من خلال لجان المتابعة الدورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.