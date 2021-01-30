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صور.. ضبط مخزن أدوية غير مُرخص في المنيا

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صور.. ضبط مخزن أدوية غير مُرخص في المنيا صور.. ضبط مخزن أدوية غير مُرخص في المنيا

مصراوي Masrawy

05:44 م السبت 30 يناير 2021

المنيا - محمد النادي:

ضبطت مديرية الصحة في محافظة المنيا مخزنًا للأدوية غير مُرخص، وذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع إدارة الصيادلة ومباحث ، والتفتيش الصيدلي، والجهات المعنية؛ بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم السبت، إنه جرى تشميع المخزن المخالف، بالإضافة للتحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالفة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن.
مشيرًا إلى استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات بصفة دورية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف النادي، أن الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بتكثيف الحملات الرقابية على كافة قطاعات المنظومة الصحية، والعمل على رصد المخالفات من خلال لجان المتابعة الدورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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