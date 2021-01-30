حزن في "نجع العرب" بعد وفاة عروس يوم زفافها ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

خيم الحزن على قرية نجع العرب التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، عقب وفاة فتاة في ربيعها الـ28 بسكتة قلبية قبل زفافها بساعات قليلة، الأمر الذي تسبب في حالة من الصدمة لدى أسرتها وأسرة الزوج، الذي أصيب بحالة من الذهول فور سماع الخبر.

كانت آلاء أبو سيف، والحاصلة على بكالوريوس تجارة، احتفلت بليلة حنتها بصحبة صديقاتها وأفراد أسرتها في فرحة غامرة، وعمت السعادة أرجاء البيت الصغير، وفي الصباح استيقظت الأسرة لتستعد إلى حفل الزفاف الذي كان من المقرر له أن يجري اليوم، وأسرع أشقائها لإيقاظها ليفاجئوا بأن شقيقتهم قد فارقت الحياة، فحاولوا إيقاظها مرات عدة لكن دون جدوى، لتفيض روحها إلى بارئها ويتحوّل الفرح إلى مأتم، وتتحول الزغاريد و الأغاني التي كانت تملأ منزلها إلى صراخ وحزن وبكاء.

يقول عاطف منتصر " عم العريس" أنه جرى تحميل المنقولات الزوجية وفرش شقتها بالكامل استعدادًا للعرس، وليلة الحنة قضت العروس سهرة مع أصحابها وأقاربها حتى فجر يوم الوفاة، وكانت في غاية السعادة والفرح.

وأوضح وفي صباح اليوم حاولت الأسرة إيقاظها لكنها لم ترد، فظنوا أنها مصابة بغيبوبة أو إغماء فتوجهنا بها إلى المستشفى، لكن الأطباء أبلغونا بوفاتها إثر إصابتها بسكتة قلبية، فأصابنا الذهول ولم نتخيل أن يخطفها الموت في ريعان شبابها

وأضاف كانت ذات خلق وتداوم على الصلاة في أوقاتها ، وبارة بوالديها، ونحتسبها عند الله ونطالب الجميع بالدعاء لها.