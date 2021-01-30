أخبار عاجلة

بريطانيا.. جهود لمنع تفشي سلالات كورونا -
521 وفاة و16714 إصابة جديدة بكورونا في روسيا -
شاهد.. ارتفاع منسوب المياه بشوارع تبوك يستنفر الجهات الحكومية -
رئيس ديوان المحاسبة يبحث سبل تعزيز التعاون مع مدير "الخطوط السعودية" -
"سعود الطبية" تُنهي قوائم انتظار تقويم الأسنان 2020 -
مشاهد مثيرة جواً.. قصة تسمية "قارة الحيران" وأسرار المذيّلات والمدافن -
تقرير: خطأ ارتكبته "الصحة البريطانية" وراء ظهور سلالة كورونا الجديدة -
"محافظ العرضيات" يبحث مع رؤساء المراكز تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"المشيخي" يتفقد جوازات مكة ومركز اللجان الإدارية الموسمية بالتنعيم -
مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة الناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رغم انتهاكاتها المتكررة .. إيران ترفض إعادة التفاوض على الاتفاق النووي

Print
رغم انتهاكاتها المتكررة .. إيران ترفض إعادة التفاوض على الاتفاق النووي رغم انتهاكاتها المتكررة .. إيران ترفض إعادة التفاوض على الاتفاق النووي
"زادة" اعتبره غير قابل للتغيير

رغم انتهاكاتها المتكررة .. إيران ترفض إعادة التفاوض على الاتفاق النووي

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم (السبت)، أي مفاوضات أو تغييرات جديدة في اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: "إن الاتفاق النووي هو اتفاق دولي متعدد الأطراف صادق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وهو غير قابل للتفاوض وأطرافه واضحة وغير قابلة للتغيير"، وفقاً لـ"رويترز".

المثير للاستغراب في الرفض الإيراني للتفاوض على الاتفاق النووي، اقترانه من جانب طهران بانتهاك الاتفاق، وعدم احترام بنوده التي تحظر عليها رفع مستويات تخصيب اليورانيوم، وهو ما ارتكبته إيران خلال الفترة الماضية برفع نسب التخصيب فوق 20 في المئة، وتركيب أكثر من ألف جهاز طرد مركزي في منشأة نطنز النووية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
521 وفاة و16714 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

521 وفاة و16714 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

شاهد.. ارتفاع منسوب المياه بشوارع تبوك يستنفر الجهات الحكومية

شاهد.. ارتفاع منسوب المياه بشوارع تبوك يستنفر الجهات الحكومية

رئيس ديوان المحاسبة يبحث سبل تعزيز التعاون مع مدير "الخطوط السعودية"

رئيس ديوان المحاسبة يبحث سبل تعزيز التعاون مع مدير "الخطوط السعودية"

"سعود الطبية" تُنهي قوائم انتظار تقويم الأسنان 2020

"سعود الطبية" تُنهي قوائم انتظار تقويم الأسنان 2020

شبكة عيون الإخبارية