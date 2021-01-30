الفتح يعزز هجومه بالدولي الجزائري هلال سوداني حتى نهاية الموسم

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أعلن نادي الفتح برئاسة سعد العفالق يوم السبت تعاقده مع المهاجم الجزائري العربي هلال سوداني حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال الفتح عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أنهت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق إجراءات التعاقد مع المهاجم الجزائري العربي هلال سوداني، بعقد لمدة ستة أشهر، ووقع اللاعب رسميًا لينضم لكشوفات الفتح خلال الفترة الشتوية الحالية.

وأضاف: "يعتبر سوداني أحد أبرز مهاجمي الجزائر، ويمتلك اللاعب خبرة كبيرة في الملاعب اكتسبها من خلال مسيرة حافلة مع منتخب بلاده "محاربي الصحراء" ومشاركات متعددة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويملك اللاعب خبرة كبيرة، من خلال مسيرة حافلة مع منتخب بلاده "محاربي الصحراء" ومشاركات متعددة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

بدأ اللاعب مسيرته الاحترافية مع فريق نشأته أولمبي الشلف، قبل أن ينتقل للدوري البرتغالي عبر بوابة فيتوريا جيماريش عام 2011، واستمر معه حتى 2013، شارك في 40 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا، وحقق كأس البرتغال.

عقب ذلك، انتقل إلى عملاق الكرة الكرواتية دينامو زغرب، وقضى معه 5 سنوات، خطف فيها الأضواء بصورة لافتة، حيث خاض 196 مباراة سجل خلالها 86 هدفًا إلى جانب 54 تمريرة حاسمة.



وفي 2018، انتقل إلى نوتنجهام فورست الإنكليزي، ومنه إلى أولمبياكوس اليوناني عام 2019، قبل أن يفسخ عقده قبل أيام بالتراضي.