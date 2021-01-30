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الاستعدادات تتواصل قبل انطلاق فعاليات "واجهة عسير البحرية"

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تتضمن مهرجان تسوّق وعروضًا بحرية ومسرحًا مفتوحًا وحفلات غنائية

الاستعدادات تتواصل قبل انطلاق فعاليات

تُواصل الجهات المنظمة لفعاليات الواجهة البحرية بالحريضة في منطقة عسير، جهودها التنظيمية لانطلاق أكبر فعالية تشهدها الواجهة منذ افتتاحها.

وتعتبر واجهة عسير البحرية ثروة كبيرة ومشروعًا من أهم المشاريع التي نفّذتها الدولة مؤخرًا، والتي تشهد توافدًا من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجوائها والفعاليات المقامة بها.

وستكون الفعالية الرئيسية التي ستشهدها نهاية هذا الأسبوع هي الأكبر؛ حيث تم توفير مجموعة من اليخوت الكبيرة وعدد من القوارب البحرية، إضافة إلى فعاليات الدبابات البحرية، وعروض البحر، والمسرح المفتوح، والحفلات الغنائية، ومهرجان التسوق.

وتعمل بلدية الساحل على تهيئة الواجهة البحرية بصورة مستمرة؛ حيث يتم الاهتمام بالمسطحات الخضراء، وتقليم الأشجار وأعمال النظافة العامة للواجهة؛ بما يسهم في تحسين المشهد الحضري، إضافة لأعمال التعقيم للوقاية من انتشار المستجد.

وتقع الواجهة التي دشنها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، على مساحة تُقدر بـ2.4 مليون متر مربع، وتحتوي على مسطحات خضراء وخدمات مساندة لكل ما يحتاجه الزائر.

وثمّن أمير منطقة عسير الجهودَ التي بُذلت خلال العمل المتواصل بالواجهة، حتى خروجها بالمظهر الذي يليق بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، بتوجيهات القيادة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

الاستعدادات تتواصل قبل انطلاق فعاليات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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