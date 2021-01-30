صحة الوادي الجديد: "مستشفى الداخلة" يدخل الخدمة العام المقبل

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ 60% من مشروع إنشاء مستشفى الداخلة العام بمدينة موط.

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أن المستشفى يدخل الخدمة العام المقبل 2022م، بعد الانتهاء من أعمال البناء والتجهيزات الهندسية والفنية بتكلفة 513 مليون جنيه، كما أن المستشفى مزودة مهبط طائرة هيلوكوبتر، كإسعاف طائر.

أوضح محروس، أن المستشفى على مساحة 22 ألف متر مربع، ومساحة المبنى الطبي 7 آلاف متر وبقوة 118 سرير لخدمة أبناء الإقليم.