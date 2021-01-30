أخبار عاجلة

بريطانيا.. جهود لمنع تفشي سلالات كورونا -
521 وفاة و16714 إصابة جديدة بكورونا في روسيا -
شاهد.. ارتفاع منسوب المياه بشوارع تبوك يستنفر الجهات الحكومية -
رئيس ديوان المحاسبة يبحث سبل تعزيز التعاون مع مدير "الخطوط السعودية" -
"سعود الطبية" تُنهي قوائم انتظار تقويم الأسنان 2020 -
مشاهد مثيرة جواً.. قصة تسمية "قارة الحيران" وأسرار المذيّلات والمدافن -
تقرير: خطأ ارتكبته "الصحة البريطانية" وراء ظهور سلالة كورونا الجديدة -
"محافظ العرضيات" يبحث مع رؤساء المراكز تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"المشيخي" يتفقد جوازات مكة ومركز اللجان الإدارية الموسمية بالتنعيم -
مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة الناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

سانا: الإرهابيون يعتدون بالقذائف الصاروخية على مدينة سراقب بإدلب

Print
سانا: الإرهابيون يعتدون بالقذائف الصاروخية على مدينة سراقب بإدلب سانا: الإرهابيون يعتدون بالقذائف الصاروخية على مدينة سراقب بإدلب

مصراوي Masrawy

05:25 م السبت 30 يناير 2021

دمشق - (أ ش أ):

اعتدت المجموعات الإرهابية، اليوم السبت، بعدد من القذائف الصاروخية على مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي بسوريا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن عددا من القذائف الصاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المتحصنة في بلدة النيرب إلى الغرب من مدينة سراقب سقطت في محيط المدينة وعند أطرافها الغربية، ما تسبب بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وفي سياق آخر، أشارت "سانا" إلى انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا "قسد" أثناء سيرها على طريق الخرافي الذي يصل ريف الحسكة الجنوبي بمحافظة دير الزور، ما أدى إلى مقتل وإصابة من فيها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مناورات جوية مصرية فرنسية مشتركة

مناورات جوية مصرية فرنسية مشتركة

مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية