سانا: الإرهابيون يعتدون بالقذائف الصاروخية على مدينة سراقب بإدلب

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مصراوي Masrawy

دمشق - (أ ش أ):

اعتدت المجموعات الإرهابية، اليوم السبت، بعدد من القذائف الصاروخية على مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي بسوريا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن عددا من القذائف الصاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المتحصنة في بلدة النيرب إلى الغرب من مدينة سراقب سقطت في محيط المدينة وعند أطرافها الغربية، ما تسبب بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وفي سياق آخر، أشارت "سانا" إلى انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا "قسد" أثناء سيرها على طريق الخرافي الذي يصل ريف الحسكة الجنوبي بمحافظة دير الزور، ما أدى إلى مقتل وإصابة من فيها.