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بوتين ونظيره الأذربيجاني يناقشان بدء تشغيل مركز المراقبة لوقف إطلاق النار في قرة باغ

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بوتين ونظيره الأذربيجاني يناقشان بدء تشغيل مركز المراقبة لوقف إطلاق النار في قرة باغ بوتين ونظيره الأذربيجاني يناقشان بدء تشغيل مركز المراقبة لوقف إطلاق النار في قرة باغ

مصراوي Masrawy

05:25 م السبت 30 يناير 2021

موسكو - (أ ش أ):
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم السبت، بدء عمل مركز مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قرة باغ.
وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- بأنه "خلال اتصال هاتفي، رحب رئيسا الاتحادية وجمهورية أذربيجان ببدء عمل مركز مراقبة وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العدائية في منطقة الصراع، والذي تم افتتاحه اليوم في أذربيجان"، كما ناقش الجانبان قضايا التعاون الثنائي الروسي الأذربيجاني.
وأعرب الرئيسان عن أملهما في أن يسهم عمل المركز في زيادة استقرار الوضع في قرة باغ، والالتزام بالاتفاقيات المسجلة في بيان رئيسي روسيا وأذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا.

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