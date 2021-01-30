لبنانيون يتظاهرون في حاصبيا وبيروت تضامنا مع محتجي طرابلس

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مصراوي Masrawy

بيروت - (د ب أ)

خرج عدد من المحتجين اللبنانيين بعد ظهر اليوم السبت، في مسيرة انطلقت من مدينة حاصبيا جنوبي لبنان، فيما تجمع عدد آخر من المحتجين أمام منزل وزير الداخلية في بيروت، للتعبير عن تضامنهم مع المحتجين في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وانطلقت مسيرة من المحتجين في مدينة حاصبيا جنوب لبنان من ساحة المدينة نحو السوق الرئيسي، حاملين الأعلام اللبنانية ولافتات أكدوا فيها وقوفهم إلى جانب أهالي طرابلس، واستمرارهم بالحراك الشعبي، ورفضهم الانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.

وفي العاصمة بيروت، تجمع عدد من المحتجين أمام منزل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، وسط انتشار أمني، إذ ردد المحتجون شعارات وهتافات للتنديد بما حصل في طرابلس.

يذكر أن مدينة طرابلس شهدت هدوءا بعد أربعة أيام من التوتر والمواجهات بين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وبين القوى الأمنية، حيث تم خلالها إحراق بلدية المدينة ليل الخميس الماضي وإحراق المحكمة الشرعية السنية داخل السرايا في المدينة واقتحام مركز العزم التربوي الذي يضم مدرسة وجامعة العزم في المدينة.

وخلفت هذه المواجهات التي شهدتها طرابلس لأربعة أيام، قتيلا ومئات الجرحى.