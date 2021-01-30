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بطائرات مقاتلة.. القوات المسلحة المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا

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بطائرات مقاتلة.. القوات المسلحة المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا بطائرات مقاتلة.. القوات المسلحة المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا

مصراوي Masrawy

05:25 م السبت 30 يناير 2021

(مصراوي):

انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، الذي يستمر لعدة أيام مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا أثناء فعاليات التدريب.

وتضمنت المراحل الأولى للتدريب مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة، وتنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة.

ويهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.

كما أعربت عناصر من القوات الجوية المشاركة في التدريب عن سعادتها بحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد، الذي يأتي في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

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مصراوي Masrawy

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