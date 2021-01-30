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التعادل السلبي سيد الموقف بين التعاون والفيصلي

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التعادل السلبي سيد الموقف بين التعاون والفيصلي التعادل السلبي سيد الموقف بين التعاون والفيصلي

التعادل السلبي سيد الموقف بين التعاون والفيصلي

خيّم التعادل السلبي دون أهداف، على مواجهة "التعاون" ونظيره "الفيصلي"؛ ليفشل الأخير في تحقيق الفوز للجولة الثامنة على التوالي؛ وذلك في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في افتتاح منافسات الدور الثاني الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ورفع "التعاون" رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا؛ بينما صعد الفيصلي للمركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

وشهد الشوط إهدار أصحاب الأرض لركلة جزاء عن طريق مهاجم منتخب الرأس الأخضر جوليو تفاريس عند الدقيقة 27 من زمن اللقاء.

كما شهد الشوط إلغاء حكم اللقاء عبدالله الشهري هدف سيدريك أميسي لاعب فريق التعاون عند الدقيقة 30؛ بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو، لتبقى النتيجة على حالها دون أهداف.

في الشوط الثاني كان الوضع أقل هدوءًا بين الفريقين حيث اقتصرت معظم دقائقه على محاولات لا تُذكر، وتناوَبَ الفريقان السيطرة على الكرة في منتصف الميدان.

ولم يُحدث الفريقان شيئًا يُذكر فيما تبقى من دقائق المباراة؛ حيث لم تتغير لوحة النتيجة؛ نتيجة فشل الفريقين في الوصول إلى الشباك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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