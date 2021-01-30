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تحدي السيارات "الدرفت" بطولة في العاصمة وجدة والدمام

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تحدي السيارات "الدرفت" بطولة في العاصمة وجدة والدمام تحدي السيارات "الدرفت" بطولة في العاصمة وجدة والدمام
الجهة المسؤولة راعت كافة جوانب الأمن والسلامة للمشاركين

تحدي السيارات

يعتبر تحدي السيارات "بطولة الدرفت و الأوتوكروس الدولية 2021" حدثًا رياضيًا مرتقبًا، وسيتم تنظيمه خلال ثلاث جولات في كل من "جدة, الرياض, الدمام".

ويقام الحدث تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وسيشارك فيه العديد من المحترفين وشبه المحترفين والهواة من دول مختلفة، و قد روعي فيه التنظيم بشكل يدفع به ليكون حدثًا موسميًا.

ويتمثل التحدي في المهارة و القدرة على التحكم بالسيارة أثناء الانجراف أو المنعطفات و سرعة الاندفاع، حيث سيحاول كل مشارك استخدام نوع من أنواع السيارات التي يرى فيها القدرة والإمكانيات المنافسة.

وسيكون بمثابة حدث يكشف للزائر القدرات التي تمتلكها السيارات المشاركة و الاحتراف والتميز الذي يمارسه المشارك ويعطي الفرصة لتبادل الخبرات سواء بين المشتركين أو رواد السيارات والمحركات.

ولم يكن لهذا النوع من السباقات وجود على قائمة الرياضات الدورية أو السنوية التي تدعم رغبة محبي هذا النوع من الرياضات وتمكن من الدفع بالمنافسة لجذب المزيد من الهواة مما شجع المنظم "حكاية نغم لتنظيم الفعاليات" على إبداع مخطط عمل لهذا الحدث.

ومن خلال التوجيهات التي ترد من الاتحاد السعودي للسيارات؛ تمت مراعاة جوانب الأمن والسلامة للمشاركين والشكل الذي ستظهر فيه البطولة كحدث عالمي بتغطية إعلامية متميزة.

ويتوقع أن تكون هذه البطولة حدثًا رياضيًا في سجلات الرياضات الموسمية لدى وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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