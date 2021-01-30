أخبار عاجلة

6 رصاصات لا تسدل ستار "اغتيال سليم".. غضب لبناني والعائلة تتدخل! -
هيئة الاتصالات: استمرارية استخدام "توكلنا" مجاناً دون "تكلفة بيانات" -
مواجهة تزوير وثائق السفر.. أبرز محاور انعقاد المؤتمر العربي الـ19 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات -
65 مليون دولار لإنشاء 7 تجمعات زراعية في جنوب سيناء -
جامعة أسيوط تطلق حملة للتوعية بخطورة أقراص الغلة -
محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة وطريق خط 30 بالقناطر -
معسكر تدريبي حول ريادة الأعمال بجامعة بنها -
حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بقليوب -
الأحد والثلاثاء.. "تضامن النواب" تستعرض بيان وزارتي التعاون الدولي والتضامن -
سولاف درويش تُعلن إعادة تقديم مشروع قانون حماية اللغة العربية للبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بريطانيا: اتهام شخص على خلفية إرسال طرد مشبوه لمصنع لإنتاح لقاح لكورونا

Print
بريطانيا: اتهام شخص على خلفية إرسال طرد مشبوه لمصنع لإنتاح لقاح لكورونا بريطانيا: اتهام شخص على خلفية إرسال طرد مشبوه لمصنع لإنتاح لقاح لكورونا

مصراوي Masrawy

04:47 م السبت 30 يناير 2021

لندن- أ ش أ:

وجهت السلطات البريطانية اتهامات لشخص، على خلفية قضية تتعلق بإرسال طرد مشبوه يوم الأربعاء الماضي، إلى مصنع لإنتاج لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 بمنطقة شمال ويلز.

وذكرت "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية، السبت، أن الاتهامات الموجه للشخص الذي يدعى، أنتوني كولينز و(يبلغ من العمر 53 عامًا) من بلدية كنت، جنوب شرقي البلاد، تتعلق بإرسال رسالة عن طريق البريد بقصد تضمين اعتقاد بأن الطرد من المحتمل أن ينفجر أو يشتعل، ومن المتوقع أن يمثل كولينز أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم.

وتم إخلاء المصنع جزئيًا وتوقف العمل به لعدة ساعات بعد العثور على الطرد.

بينما أفاد بيان من شرطة شمال ويلز بأن فريق تفكيك القنابل حضر إلى الموقع وفحص الطرد للتأكد من أن التعامل معه آمن، وتم نلقه من أجل إجراءات التحليل، حيث تم التوصل إلى أنه لم يكن جهازًا فعالًا صالحًا للعمل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير لبناني: مصر أكثر دولة عربية مُلمة بخلافات اللبنانيين وسبل حلولها

وزير لبناني: مصر أكثر دولة عربية مُلمة بخلافات اللبنانيين وسبل حلولها

مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء لهوها أمام المنزل بسوهاج

مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء لهوها أمام المنزل بسوهاج

مصر: هل استخراج المومياوات نبش للقبور؟ فتوى من شيخ أزهري تثير جدلا

مصر: هل استخراج المومياوات نبش للقبور؟ فتوى من شيخ أزهري تثير جدلا

مسؤول عراقي: الفرص الاستثمارية في العراق متاحة أمام الشركات المصرية

مسؤول عراقي: الفرص الاستثمارية في العراق متاحة أمام الشركات المصرية

شبكة عيون الإخبارية