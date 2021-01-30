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الصور الأولى لتطعيم وكيل وزارة الصحة في الشرقية بلقاح كورونا

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الصور الأولى لتطعيم وكيل وزارة الصحة في الشرقية بلقاح كورونا الصور الأولى لتطعيم وكيل وزارة الصحة في الشرقية بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

04:54 م السبت 30 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تلقى الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، الجرعة الأولى من لقاح المستجد، وذلك داخل مستشفى فاقوس النموذجي، بعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفى، وعددهم 408 أفراد.

وبدأت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، الثلاثاء الماضي، تطعيم الفرق الطبية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجد، وذلك بمستشفي فاقوس النموذجي.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه سيتم تطعيم الكوادر والفرق الطبية المختلفة، بالإضافة إلى المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وذلك كمرحلة أولى للتطعيم باللقاح، منوهًا بالتأكد من قياس العلامات الحيوية لهم قبل التطعيم.

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