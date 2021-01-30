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21 ألفًا و900 ميجاوات.. مرصد الكهرباء يعلن الزيادة الاحتياطية المتاحة عن الحمل اليوم

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21 ألفًا و900 ميجاوات.. مرصد الكهرباء يعلن الزيادة الاحتياطية المتاحة عن الحمل اليوم 21 ألفًا و900 ميجاوات.. مرصد الكهرباء يعلن الزيادة الاحتياطية المتاحة عن الحمل اليوم

مصراوي Masrawy

04:48 م السبت 30 يناير 2021

القاهرة- أ ش أ:

قال مرصد الكهرباء، بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم بلغت 21 ألفًا و900 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال؛ سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، اليوم السبت، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفًا و900 ميجاوات مقابل 23 ألفًا و400 ميجاوات أمس، لافتًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفًا و400 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى 11 ظهرًا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف؛ وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية؛ حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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