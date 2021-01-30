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خوازيق بعمق 24 مترا.. رئيس "هاواي": 8 أعمدة بارتفاع 85 مترا تحمل "عين القاهرة"

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خوازيق بعمق 24 مترا.. رئيس "هاواي": 8 أعمدة بارتفاع 85 مترا تحمل "عين القاهرة" خوازيق بعمق 24 مترا.. رئيس "هاواي": 8 أعمدة بارتفاع 85 مترا تحمل "عين القاهرة"

مصراوي Masrawy

04:46 م السبت 30 يناير 2021

كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

قال أحمد متولي -نجل الراحل سيد متولي رئيس النادي المصري البورسعيدي- رئيس مجلس إدارة شركة نيو هاواي للاستثمار، والتي تتولى تنفيذ مشروع العجلة الدوارة "كايرو آي" في حديقة المسلة بالزمالك، إن ارتفاع العجلة الدوارة يصل لـ 120 مترا.

وأضاف متولي، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا: "العجلة واقفة على 8 عمدان، طول العمود 85 متر عبارة عن كتلة واحدة بدون فواصل".

وحول طريقة تجميع العجلة، أوضح: "بتيجي على المركب وتترفع من خلال الأوناش، وده السبب الرئيسي في ضرورة إقامة هذا المشروع بالقرب من النيل أو المياه، لأن نقل الحاجة دي صعب ومتقدرش تناور بيها في مناطق سكنية من خلال الطرق".

وبشأن مدى إمكانية تحمل تربة الرخوة للمشروع، أكد: "أجرينا العديد من الدراسات خاصة في ظل وجود سوابق لمترو الأنفاق في جزيرة الزمالك، دلوقتي فيه طرق كتير جدا لإحلال التربة ومعالجة التربة الرخوة".

واستطرد متولي: "العجلة تعتمد على عمدان بطول 85 متر بندق ليها خوازيق في الأرض بعرض متر ونصف وبعمق 24 متر تحت الأرض، ثم عمود خرسانة بقطر 2.5 متر في ارتفاع 3 متر، يتم تثبيت عمود العجلة الدوارة فوقه".

واختتم: "التقنيات الحديثة في التركيب متوفرة لدى الشركات المصرية، ولتحقيق الأمان الأقصى تعاقدنا مع شركة ألمانية بقالها 150 سنة على مستوى العالم لتدقيق المشروع والتأكد من سلامته، الشركة تتولى الإشراف على جميع مراحل المشروع بداية من تصنيع العجلة نفسها حتى التركيب والتشغيل".

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