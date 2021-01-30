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اختتام الحملة الطبية التطوعية لجراحة وقسطرة القلب للأطفال في المكلا

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اختتام الحملة الطبية التطوعية لجراحة وقسطرة القلب للأطفال في المكلا اختتام الحملة الطبية التطوعية لجراحة وقسطرة القلب للأطفال في المكلا
نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

اختتام الحملة الطبية التطوعية لجراحة وقسطرة القلب للأطفال في المكلا

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية الخامسة لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا؛ وذلك ضمن برنامج "نبض ".

وقام الفريق الطبي المكون من أطباء واستشاريين سعوديين خلال 6 أيام منذ انطلاق الحملة، بإجراء 33 عملية جراحية، منها 17 جراحة قلب مفتوح و16 قسطرة قلبية دون وقوع مضاعفات ولله الحمد، استفاد منها الأطفال من العائلات الأكثر احتياجًا في محافظة حضرموت.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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