كأنها رسمة فنية.. "فيفاء" فوق السحاب متشحة بالضباب

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يقصدها الزوار للاستمتاع بجمال أجوائها وطبيعتها البِكر

استيقظ أهالي محافظة فيفاء، صباح اليوم السبت، على مشهد خيالي، إذ وثقت عدسة المصور عبدالرحمن الدفري، فيفاء وكأنها فوق السحاب، مُتشّحة بالضباب الملتف حولها والسحاب، كما لو أنها رسمة فنية.

وتعيش جبال فيفاء جنوبي السعودية، هذه الأيام، أجواء ضبابية صباحًا ومساءً، ويقصدها الزوار للاستمتاع بجمال أجوائها وطبيعتها البِكر التي حباها الله بها.

ويقدر ارتفاع جبال فيفاء بحوالي 12 ألف قدم، وتعتبر قمة "العبسيّة" أعلى قمة في المحافظة.

وتوصف "فيفاء" بـ"عروس السحاب ومعشوقة الضباب" نظرًا لما تشهده من ضباب مستمر على مدار العام، وفي ساعات المساء يدنو القمر من جبالها لتحظى بلقب "جارة القمر".