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واشنطن.. اعتقال المرأة التي كانت تنوي إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب الأمريكي

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واشنطن.. اعتقال المرأة التي كانت تنوي إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب الأمريكي واشنطن.. اعتقال المرأة التي كانت تنوي إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب الأمريكي
ظهرت في مقطع مع صديقة لها أثناء اقتحام مبنى الكابيتول

واشنطن.. اعتقال المرأة التي كانت تنوي إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب الأمريكي

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، تفاصيل اعتقال السلطات الفيدرالية الأمريكية للمرأة التي كانت تنوي إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وطبقاً للصحيفة، أن السلطات الفيدرالية الأمريكية، اعتقلت امرأتين على علاقة باقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير.

وذكرت الصحيفة، أن إحداهن أعربت عن عزمها، خلال الاحتجاجات، إطلاق النار على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، حصل يوم 12 يناير على مقطع فيديو، ظهرت فيه، السيدتان دون بانكروفت وديانا سانتوس سميث، عند مغادرة مبنى الكونغرس. بعد ذلك قام رجال الأمن، باعتقال المرأتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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