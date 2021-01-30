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اليوم.. شمال سيناء بلا وفيات أو إصابات بكورونا

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اليوم.. شمال سيناء بلا وفيات أو إصابات بكورونا اليوم.. شمال سيناء بلا وفيات أو إصابات بكورونا

مصراوي Masrawy

04:35 م السبت 30 يناير 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان رسمي اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات بكورونا، وشفاء 11 حالة كانت تتلقى العلاج بمستشفى العريش العام.

وأوضح البيان، أن هناك 4 حالات تحت الحجز بأقسام العزل بمستشفى العريش العام فضلًا عن 102 حالات عزل منزلي.

وأشار البيان، أن إجمالي وفيات كورونا بالمحافظة منذ بداية الجائحة بلغت 93 حالة وفاة و 1515 حالة شفاء و 287 إصابة منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن كافة الاستعدادات اتخذت بالمقر الاجتماعي لاستاد العريش الرياضي، كمقر لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا فور وصوله المحافظة.

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