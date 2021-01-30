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تفريغ 26 ألف طن ذرة وتداول 25 سفينة بميناء دمياط

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تفريغ 26 ألف طن ذرة وتداول 25 سفينة بميناء دمياط تفريغ 26 ألف طن ذرة وتداول 25 سفينة بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

04:15 م السبت 30 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 25 سفينة، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس اليوم السبت، وانتظمت حركة الملاحة وعمليات الشحن والتفريغ.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع شملت 9744 طن رمل و 12330 طن فوسفات، و 2983 طن يوريا و943 طن ورق مناديل، و1500 طن زيت طعام.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد تضمنت 26350 طن ذرة، و 368 طن حديد و 11002 طن خردة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 81424 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص بلغ 48213 طنًا.

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