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نانسي بيلوسي في تأبين سيكنيك: "الكونجرس الأمريكي متحد في حزنه"

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نانسي بيلوسي في تأبين سيكنيك: "الكونجرس الأمريكي متحد في حزنه" نانسي بيلوسي في تأبين سيكنيك: "الكونجرس الأمريكي متحد في حزنه"

مصراوي Masrawy

04:42 م السبت 30 يناير 2021

واشنطن- (بي بي سي):

في تكريم قل نظيره، يسجى نعش الشرطي الأمريكي الذي قضى متأثرا بإصابته في أحداث الكونجرس في القاعة المستديرة لمبنى الكونغرس المعروف بـ"الكابيتول" الذي اقتحمه أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد في 6 يناير.

وأصيب الشرطي براين سيكنيك برأسه بعد ضربه بمطفأة حريق أثناء تصديه لمثيري الشغب الذين اقتحموا قاعات الكونغرس.

وينتمي الشرطي البالغ 42 عاما إلى القوة المكلفة بحماية حرم الكونغرس. وعاد بعد الأحداث إلى مقره، لكنه سقط فجأة ونقل إلى المستشفى حيث توفي في اليوم التالي. وسيوارى (سيكنيك ) الثرى في مقبرة (أرلينغتون) الوطنية الأربعاء المقبل.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومرإن الكونجرس الأمريكي متحد في حزنه وامتنانه وتقديره لخدمة وتضحية الضابط براين سيكنيك.

وقبل سيكنيك، لم يسجى إلا أربعة أشخاص فقط في قاعة الروتوندا المستديرة التي تقع تحت قبة الكابيتول، وهم القس بيلي جراهام، ورمز الحريات المدنية روزا باركس، وعنصران آخران من شرطة الكابيتول قتلا خلال إطلاق نار في المبنى عام 1998.

وكانت بيلوسي أمرت في وقت سابق بتنكيس الأعلام فوق الكابيتول تكريما لسيكنيك. واصطف مئات من عناصر الشرطة على جادة كونستيتوشن في واشنطن لإلقاء التحية لدى مرور عربة الموتى التي كانت تحمل جثمانه.

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