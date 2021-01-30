مصادر رسمية سورية تنفي وقوع انفجارات في البوكمال: "أخبار غير صحيحة"

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مصراوي Masrawy

دمشق- أ ش أ:

نفت مصادر رسمية سورية ما تردد عن انفجارات في منطقة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية بريف دير الزور.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المصادر قولها: "إنه لا صحة لما تداولته بعض القنوات عن انفجارات في منطقة البوكمال شرق محافظة دير الزور".

وكان عدد من وسائل الأخبار وصفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يتحدث عن انفجارات عنيفة تضرب مناطق النفوذ الإيراني في تلك المنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه رصد انفجارات في منطقة العباس التابعة للبوكمال، وتوجد فيها قوات إيرانية، مشيرا إلى أنه لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارات وأسبابها.

وشهدت المنطقة قبل نحو أسبوعين انفجارات وصفت بالعنيفة منها ما كان ناجما عن غارات بطائرات إسرائيلية..حسب بيان للجيش السوري، قال فيه"إن القوات الإسرائيلية شنت عدوانا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال".