أخبار عاجلة

طلاب الماجستير يستعرضون برامج تنمية الأفلاج المقدمة لمستفيدي الإسكان التنموي -
طائرة "بايدن" والاختراق الخطير.. أحدهم تسلل وتحقيق قبل سفر الرئيس! -
هطولات رعدية ورياح وتدني رؤية.. "الأرصاد" ينبّه جازان ومحافظاتها -
ميانمار.. الآلاف بالشوارع احتجاجًا على الانقلاب والسلطات تقطع الإنترنت -
"سليمان الحبيب" تحتفي بتخريج وتوظيف "86" من متدربي "تمهير" -
مارس المقبل.. بدء تسليم 1056 وحدة سكنية بمشروع جنة بدمياط الجديدة -
الهند سترفع الحظر المفروض منذ فترة طويلة على الإنترنت في كشمير -
إدارة بايدن تعلن موقفها بشأن الحظر على شراء تركيا مقاتلات "إف 35" -
وزير لبناني: مصر أكثر دولة عربية مُلمة بخلافات اللبنانيين وسبل حلولها -
تغريم 12 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1167أرجيلة داخل مقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مصادر رسمية سورية تنفي وقوع انفجارات في البوكمال: "أخبار غير صحيحة"

Print
مصادر رسمية سورية تنفي وقوع انفجارات في البوكمال: "أخبار غير صحيحة" مصادر رسمية سورية تنفي وقوع انفجارات في البوكمال: "أخبار غير صحيحة"

مصراوي Masrawy

04:26 م السبت 30 يناير 2021

دمشق- أ ش أ:

نفت مصادر رسمية سورية ما تردد عن انفجارات في منطقة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية بريف دير الزور.

ونقلت قناة " اليوم" عن المصادر قولها: "إنه لا صحة لما تداولته بعض القنوات عن انفجارات في منطقة البوكمال شرق محافظة دير الزور".

وكان عدد من وسائل الأخبار وصفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يتحدث عن انفجارات عنيفة تضرب مناطق النفوذ الإيراني في تلك المنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه رصد انفجارات في منطقة العباس التابعة للبوكمال، وتوجد فيها قوات إيرانية، مشيرا إلى أنه لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارات وأسبابها.

وشهدت المنطقة قبل نحو أسبوعين انفجارات وصفت بالعنيفة منها ما كان ناجما عن غارات بطائرات إسرائيلية..حسب بيان للجيش السوري، قال فيه"إن القوات الإسرائيلية شنت عدوانا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير لبناني: مصر أكثر دولة عربية مُلمة بخلافات اللبنانيين وسبل حلولها

وزير لبناني: مصر أكثر دولة عربية مُلمة بخلافات اللبنانيين وسبل حلولها

مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء لهوها أمام المنزل بسوهاج

مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء لهوها أمام المنزل بسوهاج

مصر: هل استخراج المومياوات نبش للقبور؟ فتوى من شيخ أزهري تثير جدلا

مصر: هل استخراج المومياوات نبش للقبور؟ فتوى من شيخ أزهري تثير جدلا

وزير لبناني يطلب المساعدة من روسيا لمواجهة كورونا

وزير لبناني يطلب المساعدة من روسيا لمواجهة كورونا

شبكة عيون الإخبارية