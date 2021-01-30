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أجهزة الأمن تعيد طفل لأسرته يعاني من اضطراب نفسي في البحيرة

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أجهزة الأمن تعيد طفل لأسرته يعاني من اضطراب نفسي في البحيرة أجهزة الأمن تعيد طفل لأسرته يعاني من اضطراب نفسي في البحيرة

مصراوي Masrawy

04:28 م السبت 30 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن العثور على طفل بلا مأوي بالبحيرة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً استغاثة من أحد المواطنين بعثوره على طفل بلا مأوى "يعانى من اضطراب نفسي" بإحدى قرى مركز أبوالمطامير بالبحيرة .

بالفحص أمكن التوصل إلى مقدم الاستغاثة وبسؤاله قرر بعثوره على الطفل وقيامه بتصويره ونشر صوره على موقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أهليته وقيامه باصطحابه إلى منزله .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من التوصل إلى والد الطفل وباستدعائه قرر بأن نجله يعانى من اضطراب نفسى وأنه قام بترك المنزل وأنه لم يقم بالإبلاغ عن غياب نجله لاعتياده الخروج والعودة من تلقاء نفسه، وتم أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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