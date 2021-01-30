أخبار عاجلة

"الخير فى أُمتى الى يوم الدين".. مبادرة أشرف تاكس لتوصيل المرضى بالمجان بالإسكندرية -
أسامة عرابي يضع خطة عبور الدحيل في المونديال -
ماكرون يبحث مع عون تشكيل الحكومة اللبنانية -
"محافظ العرضيات" يبحث مع رؤساء المراكز تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"المشيخي" يتفقد جوازات مكة ومركز اللجان الإدارية الموسمية بالتنعيم -
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية -
انطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية بـ5 أحياء في الإسكندرية -
بالصور.. إنشاء بالوعات أمطار جديدة في بورسعيد -
بدء الموجة.. سحب رعدية على بئر العبد والسويس يصاحبها سقوط الأمطار -
البنتاجون: نراقب تهديد إيران وداعش.. ونعيد تقييم وجودنا العسكري بالمنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل 5 أشخاص جراء تحطم مروحية في كوبا

Print
مقتل 5 أشخاص جراء تحطم مروحية في كوبا مقتل 5 أشخاص جراء تحطم مروحية في كوبا

مصراوي Masrawy

04:14 م السبت 30 يناير 2021

هافانا- (د ب أ):

أفاد مسؤولون بمقتل خمسة أشخاص جراء تحطم مروحية عسكرية شرق كوبا.

كانت الطائرة قادمة من هولجوين إلى جوانتانامو، عندما اصطدمت بتل، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع في ساعة متأخرة ليلة أمس الجمعة.

ومازال سبب الحادث قيد التحقيق.

يشار إلى أن خطيرة تتعرض لها طائرات ومروحيات بشكل متكرر نسبيا في كوبا.

ففي مايو 2018، تحطمت طائرة طراز "بوينج 737" تخص شركة "الخطوط الجوية الكوبية كوبانا، بعد وقت قصير من إقلاعها في هافانا مما أسفر عن مقتل 112 شخصا.

وقبل ذلك بعام، لقي ثمانية جنود حتفهم عندما اصطدمت طائرة بجبل في غرب الجزيرة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مناورات جوية مصرية فرنسية مشتركة

مناورات جوية مصرية فرنسية مشتركة

مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان

الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان

شبكة عيون الإخبارية