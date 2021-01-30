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إيران: لقاحنا المضاد لكورونا "فعال" ضد السلالة الجديدة من كورونا

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إيران: لقاحنا المضاد لكورونا "فعال" ضد السلالة الجديدة من كورونا إيران: لقاحنا المضاد لكورونا "فعال" ضد السلالة الجديدة من كورونا

مصراوي Masrawy

04:04 م السبت 30 يناير 2021

طهران- (د ب أ):

أكدت إيران، السبت، أن الاختبارات أثبتت فعالية أحد لقاحاتها المضادة لفيروس كورونا ضد كل من السلالة الأصلية للفيروس والجديدة المتحورة، الأكثر قابلية لنقل العدوى، والتي تم رصدها أولا في بريطانيا.

ويطلق على اللقاح اسم "كوفيران باريكات" وبدأ تجارب سريرية في أواخر ديسمبر الماضي.

وقال الباحث، مينو مهراز، وهو عضو في فريق العمل الخاص الوطني المعني بمواجهة "تظهر الاختبارات التي جرت حتى الآن أن لقاحنا أبطل نشاط فيروس كورونا المستجد والسلالة البريطانية الأكثر خطورة للفيروس".

وهناك لقاح ثان مصنوع محليا هو "باستور" في مرحلة الاختبار أيضا.

وفي الوقت نفسه، تتعاون إيران مع خبراء كوبيين حول لقاح محتمل آخر مضاد لفيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أيضا استيراد لقاحات أجنبية، بالأساس من والصين والهند خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكن اللقاح المصنوع في الغرب من غير المتوقع أن يتم استخدامه في أي وقت قريبا.

وبسبب الإغلاق الصارم، تراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، لكن الرئيس الإيراني، حسن روحاني حذر من الإفراط في التفاؤل.

وقال على شاشة التلفزيون الوطني "لقد أنجزنا بعض النجاحات في هذا الصدد، لكن يجب ألا نتحول بشكل مفاجئ إلى الوضع الطبيعي.. وهذا سيكون خطيرا للغاية".

ومن جهة أخرى، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيراني سیما سادات لاري أن عدد الإصابات بفیروس کورونا المستجد في البلاد، بلغ ملیونا و411 الفا و 731 شخصا حتى ظهر اليوم السبت، فيما بلغ عدد المتوفین جراء الإصابة بالفيروس في البلاد 57 الفا و889 شخصا.

وأوضحت أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 202 الفا و 893 شخصا لغایة الان.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 230 الفا و 376 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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