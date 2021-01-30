المعارضة السورية: 6 قتلى و13 مصابا بانفجار سيارة مفخخة في عفرين

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مصراوي Masrawy

دمشق- (د ب أ):

أعلنت المعارضة السورية مقتل 6 أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 13 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي اليوم السبت .

وقال مصدر طبي في مدينة عفرين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن إصابة ثلاثة من الجرحى خطيرة جراء الانفجار الذي استهدف المنطقة الصناعية في المدينة.

وقال مصدر من الشرطة الحرة التابعة للمعارضة لـ "د. ب.أ" إن الانفجار تسبب في احتراق عدد من خزانات الوقود التي تعود لباعة جائلين، مشيرا إلى أن الشرطة تجري تحقيقاتها بشأن الانفجار.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، هذا هو أعنف انفجار، وأول مفخخة تضرب عفرين منذ بداية عام 2021.

وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، وتتهم فصائل المعارضة المسلحة الوحدات الكردية بالوقوف وراء تلك التفجيرات.

وتسيطر فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي على منطقة عفرين منذ منتصف شهر آذار/مارس من عام 2018 ، بعد "عملية غصن الزيتون"، التي أطلقتها تركيا وانتهت بطرد الوحدات الكردية من المدينة.

وفي ريف إدلب الشمالي ، قال مصدر في الدفاع المدني إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم في سيارة مدنية في قرية مشمشان بريف إدلب الغربي دون وقوع أضرار بشرية ".