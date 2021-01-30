أخبار عاجلة

طلاب الماجستير يستعرضون برامج تنمية الأفلاج المقدمة لمستفيدي الإسكان التنموي -
طائرة "بايدن" والاختراق الخطير.. أحدهم تسلل وتحقيق قبل سفر الرئيس! -
هطولات رعدية ورياح وتدني رؤية.. "الأرصاد" ينبّه جازان ومحافظاتها -
ميانمار.. الآلاف بالشوارع احتجاجًا على الانقلاب والسلطات تقطع الإنترنت -
"سليمان الحبيب" تحتفي بتخريج وتوظيف "86" من متدربي "تمهير" -
مارس المقبل.. بدء تسليم 1056 وحدة سكنية بمشروع جنة بدمياط الجديدة -
الهند سترفع الحظر المفروض منذ فترة طويلة على الإنترنت في كشمير -
إدارة بايدن تعلن موقفها بشأن الحظر على شراء تركيا مقاتلات "إف 35" -
وزير لبناني: مصر أكثر دولة عربية مُلمة بخلافات اللبنانيين وسبل حلولها -
تغريم 12 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1167أرجيلة داخل مقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ودبي منذ التطبيع يبلغ 272 مليون دولار خلال 5 أشهر

Print
حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ودبي منذ التطبيع يبلغ 272 مليون دولار خلال 5 أشهر حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ودبي منذ التطبيع يبلغ 272 مليون دولار خلال 5 أشهر

مصراوي Masrawy

03:58 م السبت 30 يناير 2021

وكالات:

بلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ودبي مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار) منذ توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين، قبل حوالي خمسة اشهر، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.

وتوقع سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ارتفاع المبادلات التجارية بين الجانبين خلال السنوات المقبلة إلى خمسة عشر مليار درهم، ما يوفر أكثر من خمسة عشر ألف فرصة عمل.

وأكد سليم أن توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين لن تعود فوائده على مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات وإسرائيل فقط، بل ستمتد لتشمل جميع الأسواق ومجتمعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير لبناني: مصر أكثر دولة عربية مُلمة بخلافات اللبنانيين وسبل حلولها

وزير لبناني: مصر أكثر دولة عربية مُلمة بخلافات اللبنانيين وسبل حلولها

مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء لهوها أمام المنزل بسوهاج

مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء لهوها أمام المنزل بسوهاج

مصر: هل استخراج المومياوات نبش للقبور؟ فتوى من شيخ أزهري تثير جدلا

مصر: هل استخراج المومياوات نبش للقبور؟ فتوى من شيخ أزهري تثير جدلا

مسؤول عراقي: الفرص الاستثمارية في العراق متاحة أمام الشركات المصرية

مسؤول عراقي: الفرص الاستثمارية في العراق متاحة أمام الشركات المصرية

شبكة عيون الإخبارية