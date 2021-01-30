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مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء صيد السمك في أسيوط

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مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء صيد السمك في أسيوط مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء صيد السمك في أسيوط

مصراوي Masrawy

04:13 م السبت 30 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

لقي شاب مصرعه اليوم السبت، صعقًا بالكهرباء أثناء صيد الأسماك بترعة الجبورة بالغنايم في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور قسم مركز شرطة الغنايم، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بمصرع شاب أثناء صيده السمك بالترعة.

انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين مصرع "أحمد.إ.م" 20 عامًا، صعقًا بالكهرباء أثناء صيد الأسماك بواسطة مصدر كهربائي بترعة الجبورة.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الغنايم المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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