ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا في "عزل العجمي"

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد البدري

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد بمستشفى عزل العجمي النموذجي، اليوم السبت، إلى 1105 حالات، بعد تسجيل خروج 42 حالة جديدة.

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بالإسكندرية، إن إجمالى عدد المحولين من المستشفى إلى العزل المنزلي بلغ 257 حالة، فيما وصل عدد المنقولين لاستكمال المتابعة الصحية في عزل مستشفيات أخرى بعد استقرار حالاتهم إلى 476 شخصًا، ليصل العدد الإجمالي للفئات المشار إليها لـ 2588 حالة.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي" أن حالات المتعافين المشار إليها غادرت المستشفى عقب إنهاء الفحوصات الخاصة بها، وفقًا للبروتوكولات الطبية المتبعة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.