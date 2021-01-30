إيران تفرض حجراً لمدة أسبوعين على القادمين من أوروبا

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سيخضعون للفحص عند وصولهم

ذكر علي رضا رئيسي المسؤول في قطاع الصحة في إيران، اليوم (السبت)، أنه سيتعين على القادمين من أوروبا الخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة أسبوعين، حتى وإن أثبتت الفحوص خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن القادمين من أوروبا يجب أن تكون بحوزتهم نتائج فحوص سلبية وستُجرى لهم فحوص أخرى لدى الوصول.

وبين "رئيسي" في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن الوافدين من المناطق الأخرى، بما فيها الدول المجاورة، يتعين عليهم إجراء فحوص تثبت خلوهم من المرض قبل الوصول إلى البلاد، وفقاً لـ "رويترز".

وكان القادمون من أوروبا مطالبين من قبل بنتيجة فحص سلبية فقط.