مراكز أعمال جامعة فيصل توقّع عقد خدمات مع ميدان فروسية الأحساء

★ ★ ★ ★ ★

ممثلة في وحدة الخدمات البيطرية

رعى رئيس قطاع الابتكار وتنمية الأعمال، الدكتور مقبل مشاري العيدان، صباح الخميس الماضي، الموافق 15/ 6/ 1442هـ، مراسم توقيع عقد خدمات بين مراكز ووحدات الأعمال؛ ممثلة في وحدة الخدمات البيطرية بالجامعة، وميدان الفروسية بالأحساء، في مقر مبنى الإدارة بالجامعة.

حضر حفل توقيع الاتفاقية، عميد كلية الطب البيطري الدكتور ناصر بن عبدالله الحمام، والمشرف العام على مراكز ووحدات الأعمال الدكتور محمد عبدالرحمن الدوغان، والمشرف على وحدة الخدمات البيطرية الدكتور محمد سالم، وأستاذ الطب البيطري الدكتور عبدالرحمن خالد الحيدر.

وعن ميدان الفروسية، رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن فهد الموسى، ونائب رئيس مجلس الإدارة، سعود الحماد، ومدير ميدان الفروسية، فؤاد الجلال.

وتستهدف الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، تقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية في المستشفى البيطري التعليمي، من خلال سحب عينات الدم لفترة محددة ومتفق عليها، وكذلك التعاون في مجالات الاستشارات الطبية والتوصيات العلاجية للمؤسسات البيطرية، بما يحقق أهدافهما المشتركة، ويساهم في تفعيل دور العلاجات البيطرية في المنطقة الشرقية والأحساء بشكل خاص.

وعبّر رئيس القطاع، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، ناقلًا ترحيب رئيس الجامعة، للضيوف.

وقال إن خطوة الشراكة في إطار توجيهات رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد عبدالعزيز العوهلي، الحريص على تسخير كل الإمكانات التي تسهم في تعزيز خدمة ملاك الخيول، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في مستشفى الطب البيطري بالجامعة.

وأضاف أن الاتفاقية تمثل مظهرًا من مظاهر اهتمام الجامعة بتطوير علاقات متميزة مع قطاعات المجتمع، والمشاركة معها في تبادل الخبرات العملية وتطويرها.

من جهته، عبر المشرف العام على مراكز ووحدات الأعمال، الدكتور محمد الدوغان، عن خالص امتنانه لرئيس القطاع وجميع المشاركين بالحفل.

وبيّن أن الإدارة تسعى من خلال العمل الدؤوب مع وحدة الخدمات البيطرية، إلى الانطلاق بأكبر قدر ممكن في تحقيق الخدمات المتميزة، في ظل الدعم الكبير الذي تتلقاه الإدارة من الجامعة لتحقيق رؤيتها المستقبلية.

كما أكد رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالأحساء عبدالعزيز الموسى، أن "الميدان" يسعى لتحقيق نمو فعال مع الجامعة من خلال الاستثمار الأمثل لكل الإمكانات من أجل ارتقاء سباقات الخيول على مستوى المنطقة والمحيط الخليجي.

ولفت إلى اهتمام رئيس مجلس هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الأمير بندر بن خالد الفيصل، بالموضوع ودعمه الشخصي له.

بدوره، أعرب سعود الحماد، عن ثقته الكاملة في نجاح تجربة التعاون مع جامعة الملك فيصل؛ مؤكدًا أن الأحساء، مقبلة على تطور ونقلة كبيرة في مجال الفروسية، وكان آخرها اعتماد ميدان فروسية الأحساء، كسباق عالمي في الفترة القادمة.

وأوضح عميد كلية الطب البيطري، الدكتور ناصر الحمام، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير الكوادر البشرية للعاملين في مجال الطب البيطري من خلال إقامة ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال، وتقديم البرامج التوعوية للمجتمع في الفترة المقبلة، وأن الجامعة من خلال مراكزها ووحداتها وإدارة الاستثمار؛ تعمل مع القطاع الخاص من أجل ذلك.

جرت مراسم التوقيع؛ حيث مثل الجامعة المشرف العام على مراكز ووحدات الأعمال، الدكتور محمد الدوغان، وعن "ميدان الفروسية" رئيس مجلس الإدارة، عبدالعزيز الموسى.