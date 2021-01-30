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بالصور.. العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة بالحديدة تُواصل تقديم خدماتها العلاجية

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التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة

بالصور.. العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة بالحديدة تُواصل تقديم خدماتها العلاجية

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، تقديم خدماتها العلاجية خلال الأسبوع الماضي.

وراجع العيادات في المدة من 1 حتى 6 يناير 2021م في عيادة الطوارئ 1.351 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 415 فردًا، وعيادة التغذية العلاجية 164 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 321 شخصًا، وعيادة التحصين 105 أفراد، وعيادة الجراحة والتضميد 279 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 310 أشخاص.

كما أُجري الفحص المخبري لـ2.734 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ3.302 مريض؛ فيما استقبل قسم المصابين بالأوبئة 705 أفراد.

بالصور.. العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة بالحديدة تُواصل تقديم خدماتها العلاجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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