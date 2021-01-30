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"السم في الفطار".. تفاصيل مقتل سائق ودفنه بصحراء الفيوم

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"السم في الفطار".. تفاصيل مقتل سائق ودفنه بصحراء الفيوم "السم في الفطار".. تفاصيل مقتل سائق ودفنه بصحراء الفيوم

مصراوي Masrawy

03:53 م السبت 30 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

جريمة بشعة شهدتها محافظة الفيوم، راح ضحيتها سائق "تاكسي" مسن يدعى "عبدالله" من قرية شلقان التابعة للقناطر الخيرية بالقليوبية، وذلك بعدما استدرجه 3 عاطلين بحجة توصيلهم إلى محافظة الفيوم، وخلال سيرهم في الطريق وضعوا له السم في الطعام، ودفنوه في الصحراء، وباعوا التاكسي لشراء المخدرات.

"مش عارفه هعيش أنا وبناتي من غيره ازاي .. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وأطالب بإعدامهم بالسم ويموتوا بالبطئ"، هكذا بدأت "برلنتي"، زوجة المجني عليه حديثها لـ"مصراوي".

وأضافت زوجة الضحية، أن أحداث الجريمة بدأت فجر يوم الخميس 7 يناير الماضي، حينما اتصل زوجي بابنته "نهى"، وأخبرها بذهابه في مشوار عمل مع أحد الأشخاص يدعى "إسلام" لمحافظة الفيوم، وفي نفس اليوم هاتفته ابنتي مرة أخرى، وطمأنها على وصوله، وأخبرها بأنه سيأخذ قسطًا من النوم داخل السيارة، حتى يتمكن من العودة، وكان آخر اتصال بينهم قرابة الساعة العاشرة صباحًا، حيث أخبرها والدها بأن الشخص الذي معه ذهب ليحضر فطار وكارت شحن، وبعد فترة قليلة عاودنا الاتصال به مرة أخرى، ولكن فوجئنا بهاتفه مغلق.

وتابعت الزوجة: "الراحل لم يعتد إغلاق هاتفه كثيرًا، فشعرت بالقلق عليه، وذهبنا إلى الجراج الذي يترك به التاكسي، ولكننا لم نتوصل إلى أي شيء، بعدها ذهبنا إلى مالك التاكسي، وأخذنا منه رقم رخصة السيارة، وذهبنا لتحرير محضر بمركز شرطة القناطر الخيرية، وبعد 20 يومًا كاملة من البحث والعذاب، علمنا بتفاصيل الواقعة من رجال المباحث، وأخبرونا بتفاصيل الجريمة البشعة.

كان اللواء فخرالدين العربي، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا بمقتل سائق تاكسي، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين، استدرجوا المجني عليه لمدينة الفيوم لسرقته، وقتلوه ودفنوه بصحراء الفيوم.

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