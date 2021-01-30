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الشرطي الأمريكي الذي قضى عقب أحداث الكونجرس "سيُكرم في الكابيتول"

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الشرطي الأمريكي الذي قضى عقب أحداث الكونجرس "سيُكرم في الكابيتول" الشرطي الأمريكي الذي قضى عقب أحداث الكونجرس "سيُكرم في الكابيتول"

مصراوي Masrawy

03:54 م السبت 30 يناير 2021

واشنطن- (أ ف ب):

سيسجى نعش الشرطي الأمريكي الذي قضى متأثرا بإصابته في أحداث الكونجرس في القاعة المستديرة لمبنى الكابيتول الذي اقتحمه أنصار للرئيس الأمريكي السابق دونالد في 6 يناير، حسبما أعلن مشرعون، في تكريم قل نظيره.

وتلقى الشرطي براين سيكنيك ضربة على رأسه بمطفأة حريق أثناء تصديه لمثيري الشغب الذين اقتحموا قاعات الكونغرس.

وينتمي الشرطي البالغ 42 عاما إلى القوة المكلفة حماية حرم الكونجرس. وعاد بعد الأحداث إلى مقره حيث انهار ونقل إلى المستشفى، بحسب شرطة الكونجرس.

وتوفي في اليوم التالي، بحسب الشرطة، ما يرفع حصيلة القتلى من جراء الهجوم إلى خمسة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان الجمعة إن "الكونجرس الأمريكي متحد في حزنه وامتنانه وتقديره لخدمة وتضحية الضابط براين سيكنيك".

وأضاف البيان "باسم مجلسي النواب والشيوخ، شرف كبير لنا أن نكرم الضابط سيكنيك بمراسم تسجية النعش هذه".

وقبل سيكنيك، لم تتم تسجية نعوش إلا أربعة أشخاص فقط في قاعة الروتوندا المستديرة التي تقع تحت قبة الكابيتول، بحسب موقع ارشيف مجلس النواب. وهم القس بيلي غراهام ورمز الحريات المدنية روزا باركس وعنصران آخران من شرطة الكابيتول هما جيكوب تشيستنات وجون غيبسون اللذان قتلا خلال إطلاق نار في المبنى عام 1998.

وكانت بيلوسي أمرت في وقت سابق بتنكيس الأعلام فوق الكابيتول تكريما لسيكنيك. وبعد أيام على الهجوم اصطف مئات من عناصر الشرطة على جادة كونستيتوشن في واشنطن لإلقاء التحية لدى مرور عربة الموتى التي كانت تحمل جثمانه.

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