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الإسكندرية– محمد عامر:

شن حي وسط الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأمن، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين والإشغالات التي تعوق حركة المرور والمارة بميدان محطة مصر.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد كبير من الإشغالات والتعديات وفرش الباعة الجائلين، بالإضافة إلى فصل عدد كبير من وصلات الكهرباء العشوائية التي يستخدمها الباعة.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحملة تضمنت رفع 12 طن مخلفات وقمامة من الميدان، وغسيل الرصيف المجاور لمحطة السكة الحديد.

وأشار يوسف، إلى أن الحملة تهدف لإعادة الرونق لميدان محطة مصر باعتباره نقطة الانطلاق والوصول الرئيسية للمسافرين برًا، من وإلى الإسكندرية.