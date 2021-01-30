أخبار عاجلة

ماكرون يبحث مع عون تشكيل الحكومة اللبنانية -
"محافظ العرضيات" يبحث مع رؤساء المراكز تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"المشيخي" يتفقد جوازات مكة ومركز اللجان الإدارية الموسمية بالتنعيم -
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية -
انطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية بـ5 أحياء في الإسكندرية -
بالصور.. إنشاء بالوعات أمطار جديدة في بورسعيد -
بدء الموجة.. سحب رعدية على بئر العبد والسويس يصاحبها سقوط الأمطار -
البنتاجون: نراقب تهديد إيران وداعش.. ونعيد تقييم وجودنا العسكري بالمنطقة -
كمبوديا تعلن موعد تسلّم أول جرعات لقاح كورونا -
اعتقال العشرات في إضراب ضد حل البرلمان في نيبال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد رسالة البريد "الغامض".. "" يطمئن على "قيس سعيد"

Print
بعد رسالة البريد "الغامض".. "السيسي" يطمئن على "قيس سعيد" بعد رسالة البريد "الغامض".. "" يطمئن على "قيس سعيد"

بعد رسالة البريد

اتصل الرئيس المصري عبدالفتاح ، بالرئيس التونسي قيس سعيد؛ للاطمئنان على سلامته؛ إثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية.

وطِبقًا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي؛ "فإن الرئيس اطمأن على سلامة أخيه الرئيس التونسي؛ إثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية؛ متمنيًا سيادته له دوام الصحة والعافية".

وأعرب الرئيس التونسي عن "خالص التقدير لتمنيات السيسي الصادقة"؛ لافتًا إلى أن "ذلك يعكس عمق وخصوصية العلاقات المصرية التونسية، وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة".

وخلال الاتصال الهاتفي، تم الاتفاق على "مواصلة التشاور، والتنسيق المكثف، إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لقاء الرئيس السيسي مع الحريري ومشاركة الأهلي في المونديال أبرز عناوين الصحف

لقاء الرئيس السيسي مع الحريري ومشاركة الأهلي في المونديال أبرز عناوين الصحف

"السيسي" يشترط على "نتنياهو" إعلان الالتزام بحل الدولتين كي يستقبله في مصر

"السيسي" يشترط على "نتنياهو" إعلان الالتزام بحل الدولتين كي يستقبله في مصر

رئيس جامعة القاهرة: السيسي وجه بتمويل مستشفى "ثابت ثابت" بـ 500 مليون جنيه

رئيس جامعة القاهرة: السيسي وجه بتمويل مستشفى "ثابت ثابت" بـ 500 مليون جنيه

حدث في 8 ساعات| الأرصاد تحذر من موجة أمطار وسيول.. والسيسي يتفقد مركبات مدرعة

حدث في 8 ساعات| الأرصاد تحذر من موجة أمطار وسيول.. والسيسي يتفقد مركبات مدرعة

شبكة عيون الإخبارية