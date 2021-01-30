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الشرطة البريطانية تتهم "خمسينياً" بإرسال طرد مشبوه لمصنع ينتج لقاح "أسترازينيكا"

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الشرطة البريطانية تتهم "خمسينياً" بإرسال طرد مشبوه لمصنع ينتج لقاح "أسترازينيكا" الشرطة البريطانية تتهم "خمسينياً" بإرسال طرد مشبوه لمصنع ينتج لقاح "أسترازينيكا"
وصل عن طريق البريد ولا يزال قيد التحقيق

الشرطة البريطانية تتهم

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم (السبت)، أنها وجهت اتهامات لرجل بعد إرسال عبوة مشبوهة إلى مصنع في ويلز ينتج لقاح "كوفيد -19" من "أسترازينيكا"، مما أدى إلى تعليق مؤقت للتصنيع.

وبينت الشرطة أن أنتوني كولينز، 53 عاماً، متهم بإرسال الطرد بالبريد، الذي يحقق فيه فريق التخلص من القنابل.

وأضافت في بيان أوردته "رويترز"، أن العبوة ليست جهازًا قابلاً للتفجير.

ويوفر المصنع ما يسمى بقدرة التعبئة والإنهاء لسلسلة التوريد البريطانية "أسترازينيكا"، وهي خطوة التصنيع النهائية لوضع اللقاحات في قوارير أو محاقن وتعبئتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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