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أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مبادرة تحديد مسارات المشاة

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أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مبادرة تحديد مسارات المشاة أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مبادرة تحديد مسارات المشاة
بطلاء المسارات وتنفيذ أعمال الدهانات المرورية أمام المساجد والمدارس

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مبادرة تحديد مسارات المشاة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة اليوم مبادرة "تحديد مسارات المشاة" بطلاء المسارات وتنفيذ أعمال الدهانات المرورية أمام المساجد والمدارس الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.
وأوضح مدير إدارة التطوع البلدي بالأمانة هاني الجفري أن المبادرة تهدف إلى إشراك المتطوعين من أفراد المجتمع في تنفيذ الأعمال البلدية والتوعية بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية وقواعد السير، وتحسين المشهد الحضري وتحقيق جودة الحياة في شوارع العاصمة المقدسة، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 40 متطوعًا ومتطوعة في هذه الحملة التطوعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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