محافظ جنوب سيناء يتفقد معدلات العمل بمحطات الغاز الطبيعي- صور

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة المعدلات اليومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في شرم الشيخ، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس المدينة.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى افتتاح المحطة الأولى لتحويل السيارات بمنطقة الرويسات، والتي تعمل بطاقة تشغيل 1500 متر مكعب في الساعة بمعدل تموين 1500 سيارة يوميًا.

كما تفقد أعمال إنشاء المحطة الثانية بمنطقة السوق القديم، والتي من المقرر أن تعمل كمحطة تموين ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى شحن السيارات العاملة بالكهرباء، ومنطقة تسوق وخدمات، كما تتضمن إنشاء دورات مياه حضرية.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء المحطة الثالثة بالهضبة، والتي جرى توصيل خط الغاز الطبيعي بها، وجاري إنشاء 4 تنك غاز طبيعي، و4 طلمبات غاز.