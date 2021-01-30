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في 9 معلومات.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات فرعيات "المحامين"

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في 9 معلومات.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات فرعيات "المحامين" في 9 معلومات.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات فرعيات "المحامين"

مصراوي Masrawy

03:26 م السبت 30 يناير 2021

كتب- مينا غالي:

تبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، اليوم السبت، تلقِّي طلبات اعتماد توكيلات المرشحين لمندوبيهم، وفقًا للنموذج المعد.

وأوضح صلاح سليمان، أمين اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، أن وكيل المرشح يشترط أن يكون عضوًا بالجمعية العمومية للنقابة الفرعية المحددة للتوكيل، مضيفًا: "ينتهي تقديم التوكيلات لاعتمادها من قِبل اللجنة يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير المقبل، ولا يقبل تقديم أي توكيلات للاعتماد بعد هذا التاريخ".

وذكر عضو مجلس النقابة أن اعتماد التوكيل يتم بواسطة اللجنة المشرفة على الانتخابات ومقرها بالنقابة العامة.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن انتخابات فرعيات "المحامين"، على النحو التالي :

１- تجرى الانتخابات يومَي 7و8 فبراير 2021، والإعادة يومَي 14 و15 فبراير 2021.

２- تتولى هيئة قضايا الدولة عملية الإشراف على الانتخابات؛ حيث شكلت الهيئة لجنة من ٩ مستشارين للإشراف عليها.

３- قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد 24 يناير 2021، برفض ثلاثة طعون قضائية مقامة على قرار مجلس نقابة المحامين بالدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، والمقرر عقدها يومَي 7 و8 فبراير المقبل، بينما تعقد جولة الإعادة يومَي 14 و15 فبراير، بينها طعن طالب بوقف الانتخابات؛ بسبب .

４- بالنسبة إلى النقابات التي تضم جزئية واحدة حتى سبع جزئيات، يتم اختبار سبعة أعضاء دون التقيد بأية جزئية.

５- بالنسبة إلى النقابات التي تضم أكثر من سبع جزئيات، يتم اختيار العدد المطلوب وفقاً لعدد الجزئيات الأكثر من سبعة، حسب عدد الجزئيات لكل نقابة.

６- سوف يتم وضع صندوق بكل لجنة للموافقة من عدمه على الميزانيات لكل نقابة فرعية.

７- في حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر، تعلن اللجنة فوز الأقدم قيدًا.

８- الفائز بالتزكية يظل اسمه بورقة إبداء الرأي لكي تعلن اللجنة القضائية فوزه حتى لو حصل على صوته فقط.

９- التزمت اللجنة المشرفة بضرورة إجراء الانتخابات في الأماكن المحددة وفقًا لقانون المحاماة؛ وهي غرف المحامين بالمحاكم، وأندية المحامين، ومقرات النقابات الفرعية.

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مصراوي Masrawy

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